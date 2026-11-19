Об этом основатель SpaceX заявил в ходе интервью журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook.

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Что именно сказал Маск?

Он подчеркнул, что гибнет молодое поколение, которое больше никогда не вернется к своим семьям.

Вы должны проявлять эмпатию не только к гибнущим украинским ребятам, но и к российским, потому что они призваны и вынуждены идти на эту линию. Никто добровольно не идет на линию фронта просто для того, чтобы погибнуть от удара беспилотника. Эти сыновья больше никогда не увидят своих родителей– заявил Маск.

Критика упрощенного восприятия войны

В то же время он раскритиковал риторику, согласно которой любые действия в отношении россиян автоматически считаются оправданными. Маск отметил, что общественное восприятие войны стало слишком категоричным.

Я считаю, что было слишком много этого "Украина – хорошая, Россия – плохая. Все, что делается с россиянами, можно оправдать". Это недоброжелательная и ужасная позиция– высказался он.

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Отметим, что Илон Маск в том же разговоре подчеркнул, что Starlink является гражданской спутниковой сетью, которую не следует использовать для наступательных военных операций.

По его словам, для таких целей предназначена отдельная система Starshield, которая находится под контролем правительства США.

Вместе с тем Маск повторил кремлевский нарратив о якобы организованном США "государственном перевороте" в Украине.