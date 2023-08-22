Сообщают, что о своем разговоре с "бункерным дедом" Маск рассказал Колину Калю. В то время он занимал высокую должность в Пентагоне.

Обратите внимание Tesla подозревает Илона Маска в присвоении средств компании

Когда украинские герои успешно "пакетизировали" оккупантов на Юге, вдруг потерялась связь со Starlink. Тогда предполагали, что SpaceX прервала его намеренно. Сообщалось, что это могло привести к проблемам с наступлением ВСУ.

Мой вывод заключался в том, что он (Маск – 24 Канал) нервничал из-за того, что роль Starlink все чаще рассматривалась в России как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить беспокойство России,

– рассказал Каль.

Между тем, другой чиновник также заговорил о разговоре Маска с Путиным. Тогда Маск вроде бы сказал: "у меня был этот замечательный разговор с Путиным".

Скандальные поступки Маска – главное