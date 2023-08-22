Сообщают, что о своем разговоре с "бункерным дедом" Маск рассказал Колину Калю. В то время он занимал высокую должность в Пентагоне.
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Когда украинские герои успешно "пакетизировали" оккупантов на Юге, вдруг потерялась связь со Starlink. Тогда предполагали, что SpaceX прервала его намеренно. Сообщалось, что это могло привести к проблемам с наступлением ВСУ.
Мой вывод заключался в том, что он (Маск – 24 Канал) нервничал из-за того, что роль Starlink все чаще рассматривалась в России как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить беспокойство России,
– рассказал Каль.
Между тем, другой чиновник также заговорил о разговоре Маска с Путиным. Тогда Маск вроде бы сказал: "у меня был этот замечательный разговор с Путиным".
Скандальные поступки Маска – главное
- Недавно Маск снял ограничения с аккаунтов российских государственных СМИ, являющихся гнилым источником пропаганды, и вернул их в выдачу Twitter.
- Также Маск возмутил весь цивилизованный мир, знающий историю, назвав Революцию Достоинства "государственным переворотом".
- Кроме того, Маску не было противно позировать на фото с Наилей Аскер-заде – российской топ-пропагандисткой, находящейся под санкциями.