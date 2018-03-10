Илон Маск показал электробусы для тоннелей под городами: впечатляющее видео
Всемирно известный инженер и изобретатель Илон Маск представил концепт электробуса для туннелей, которые создает его компания The Boring Company.
Видеопрезентацию Маск разместил на своей странице в Twitter.
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Также он добавил, что приоритетом для его The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также пояснил, что его компания планирует создать огромное количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.
Илон Маск – предприниматель-миллиардер, основатель платежной системы PayPal, автомобильной фирмы Tesla и аэрокосмической компании SpaceX, производитель Falcon Heavy.
Источник: 24 Канал
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