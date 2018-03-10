Илон Маск показал электробусы для тоннелей под городами: впечатляющее видео

Всемирно известный инженер и изобретатель Илон Маск представил концепт электробуса для туннелей, которые создает его компания The Boring Company.

Видеопрезентацию Маск разместил на своей странице в Twitter.

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Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.

Также он добавил, что приоритетом для его The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также пояснил, что его компания планирует создать огромное количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.

Boring Co urban loop system would have 1000’s of small stations the size of a single parking space that take you very close to your destination & blend seamlessly into the fabric of a city, rather than a small number of big stations like a subway — Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.

Илон Маск – предприниматель-миллиардер, основатель платежной системы PayPal, автомобильной фирмы Tesla и аэрокосмической компании SpaceX, производитель Falcon Heavy.