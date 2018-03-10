Ілон Маск показав електробуси для тунелів під містами: вражаюче відео

Всесвітньо відомий інженер та винахідник Ілон Маск презентував концепт електробуса для тунелів, які створює його компанія The Boring Company.

Відео-презентацію Ілон Маск розмістив на своїй сторінці у Twitter.

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Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.

Також він додав, що пріоритетом для його The Boring Company стануть пішоходи і велосипедисти, а не автомобілі. Маск також пояснив, що його компанія планує створити величезну кількість дуже маленьких станцій, розкиданих по всьому місту.

Boring Co urban loop system would have 1000’s of small stations the size of a single parking space that take you very close to your destination & blend seamlessly into the fabric of a city, rather than a small number of big stations like a subway — Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.

Ілон Маск – підприємець-мільярдер, засновник платіжної системи PayPal, автомобільної фірми Tesla і аерокосмічної компанії SpaceX, виробник Falcon Heavy.