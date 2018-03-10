Ілон Маск показав електробуси для тунелів під містами: вражаюче відео
Всесвітньо відомий інженер та винахідник Ілон Маск презентував концепт електробуса для тунелів, які створює його компанія The Boring Company.
Відео-презентацію Ілон Маск розмістив на своїй сторінці у Twitter.
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Також він додав, що пріоритетом для його The Boring Company стануть пішоходи і велосипедисти, а не автомобілі. Маск також пояснив, що його компанія планує створити величезну кількість дуже маленьких станцій, розкиданих по всьому місту.
Ілон Маск – підприємець-мільярдер, засновник платіжної системи PayPal, автомобільної фірми Tesla і аерокосмічної компанії SpaceX, виробник Falcon Heavy.
Джерело: 24 Канал
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