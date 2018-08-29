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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Иловайская трагедия: краткая хронология событий

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Зона АТО на август 2014 года – это еще непонятный для многих "конфликт". АТО началась в апреле, то есть всего несколько месяцев назад, конкретной цели озвучено так и не было. Боеспособность ВСУ – на очень низком уровне, боевой техники было очень мало, или она в ужасном техническом состоянии. В авангарде борьбы на Донбассе – не кадровые военные, а добровольцы, и им дают приказ освободить Иловайск

Силы АТО в то время окружили Донецк с юга, севера и запада. Но трассу от России через Донецк и в Луганск – контролируют боевики.

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Отвоевать Иловайск – означает отрезать снабжение из России на Донецк.

Вместо освобождения города от неопытных местных с оружием, добровольцы столкнулись с регулярной российской армией. Несколько батальонных групп армии РФ зашли в Иловайск и окружили украинские позиции. Ловушка сработала. Про "зеленый коридор" для украинских подразделений боевиков и оккупантов официально попросил уже Путин. Тот, который все время заявляет, "их там нет".

Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность безошибочно выйти из района боевых действий, объединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям, срочно оказывать медицинскую помощь раненым в результате военной операции,
– заявил президент России Владимир Путин.

Коридор и вправду открыли – пропустили немного вперед и... начали расстреливать украинцев просто в спину.

Напомним, на Михайловской площади состоялись мероприятия по чествованию павших защитников Украины, участников АТО и ООС. В рамках мероприятий также было открытие обновленной "Стены памяти воинам, которые погибли на востоке Украины". Мемориал расположен на внешней стене Михайловского Златоверхого вдоль улицы Трехсвятительской.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Украина – Россия Иловайская трагедия Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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