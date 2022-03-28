Спортсмены считают, что не имеют никакого отношения к политике. Однако они ошибаются. Об этом президент сказал в интервью.
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Ты не можешь почувствовать эту боль, которую мы почувствовали, но ты должен хотя бы знать. Хоть бы знать и почувствовать на себе хоть какой-нибудь дискомфорт. Тогда ты сможешь понять, что ты не такой, как все. Тебя твое правительство взяло без боя,
– сказал Зеленский.
Политик отметил недопустимость игнорирования войны в Украине. Россиянам необязательно поджигать автомобили или убивать "царя родного". Достаточно просто поддержать украинцев: "Просто сказать, что я не могу так, не хочу так".
Поэтому фраза, что "нас все равно не услышат, это не поможет" – не работает. Важно даже сообщение в фейсбуке.
На тему смотрите видео интервью Зеленского российским СМИ: