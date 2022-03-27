Спортсмени вважають, що не мають ніякого стосунку до політики. Однак вони помиляються. Про це президент сказав у інтерв'ю.

Рекомендуємо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Ти не можеш відчути цей біль, який відчули ми, але ти маєш хоча б знати. Хоч би знати та відчути на собі хоч якийсь дискомфорт. Тоді ти зможеш зрозуміти, що ти не такий, як усі. Тебе твій уряд узяв без бою,

– сказав Зеленський.

Політик наголосив на неприпустимості ігнорування війни в Україні. Росіянам не обов'язково підпалювати автомобілі чи вбивати "царя рідного". Достатньо просто підтримати українців: "Просто сказати, що я не можу так, не хочу так".

Тому фраза, що "нас все одно не почують, це не допоможе" – не працює. Важливим є навіть допис у фейсбуці.

До теми дивіться відео інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: