Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что оккупанты даже не стреляют, а просто бросают технику.
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В перемещаемой им технике едет только водитель, чтобы ее переместить. В них нечем стрелять, нечем воевать. Они не стреляют, они перемещают технику,
– рассказал Виталий Ким.
По его словам, во время этого боевая команда находится в тылу и спит, чтобы у них были силы. Ким призвал показать оккупантам, что нельзя ездить по Украине без боевых командиров.
"Все, что перемещается – бесплатно нам везут. Забираем", – подчеркнул глава Николаевской военной администрации.
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