Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что оккупанты даже не стреляют, а просто бросают технику.

Читайте также В Вознесенске взорвали Болгарский мост

В перемещаемой им технике едет только водитель, чтобы ее переместить. В них нечем стрелять, нечем воевать. Они не стреляют, они перемещают технику,

– рассказал Виталий Ким.

По его словам, во время этого боевая команда находится в тылу и спит, чтобы у них были силы. Ким призвал показать оккупантам, что нельзя ездить по Украине без боевых командиров.

"Все, что перемещается – бесплатно нам везут. Забираем", – подчеркнул глава Николаевской военной администрации.