Вражеская артиллерия обстреливает Вознесенск и взорвали Болгарский мост. Однако город держит оборону.

К теме Ночью, когда видите колонну – жжем их, – в Николаеве знают, что делать с техникой врага

Люди захватили БТР

В Николаевской области, в Еланецкой общине, люди в поле захватили БТР россиян. Его перевезли по трактору в село. Нет информации о том, были ли внутри российские военные или они просто сбежали и покинули технику.

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