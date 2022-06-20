В нашей общей истории – новый раздел. Вы просили, и мы запустили коллекцию патриотического мерча. Благодарны за поддержку нашей информационной борьбы. Радуемся, когда видим вас в футболках или с кружками от 24 канала.
Заметьте 24 канал и медиахолдинг "Люкс" объявили о собственной стратегии продаж рекламы в военное время
За это время вы написали о своих новых желаниях. Мы прислушались и создали новые патриотические дизайны.
Новые футболки в 24 канал Shop
Футболка I'm Ukrainian. Летний must have для украинок и украинцев. Футболка с лозунгом, который отвечает на самый важный в жизни вопрос. Ибо каждый из нас гордится, что может сказать эти слова – I'm Ukrainian.
Футболка I'm Ukrainian White / Фото 24 канала
Футболка I'm Ukrainian Black / Фото 24 канала
Футболка "Величный народ Великой страны" Black / Фото 24 канала
Футболка с песиком-героем Патроном. За время полномасштабной войны хвостатый талисман черниговских пиротехников покорил сердца миллионов людей из разных уголков мира. Патрон заботится о безопасности украинцев и вносит огромный вклад в будущую победу. А еще – это очень харизматичная собачка, которая стала настоящей звездой соцсетей.
Футболка с песиком Патроном Black / Фото 24 канала
Футболка с песиком Патроном White / Фото 24 канала
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