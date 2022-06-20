В нашей общей истории – новый раздел. Вы просили, и мы запустили коллекцию патриотического мерча. Благодарны за поддержку нашей информационной борьбы. Радуемся, когда видим вас в футболках или с кружками от 24 канала.

Заметьте 24 канал и медиахолдинг "Люкс" объявили о собственной стратегии продаж рекламы в военное время

За это время вы написали о своих новых желаниях. Мы прислушались и создали новые патриотические дизайны.

Новые футболки в 24 канал Shop

Футболка I'm Ukrainian. Летний must have для украинок и украинцев. Футболка с лозунгом, который отвечает на самый важный в жизни вопрос. Ибо каждый из нас гордится, что может сказать эти слова – I'm Ukrainian.

Футболка I'm Russian
Футболка I'm Ukrainian White / Фото 24 канала

Футболка I'm Russian

Футболка I'm Ukrainian Black / Фото 24 канала

Футболка "Величный народ Великой страны". На этот дизайн вдохновила любимая цитата ведущей Екатерины Соляр. Весь цивилизованный мир восхищается мужеством и бесстрашием украинцев. Они героически защищают свою величественную Украину и, несомненно, одержат победу.
Футболка
Футболка "Величный народ Великой страны" Black / Фото 24 канала
Футболка
Футболка "Величный народ Великой страны" White / Фото 24 канала

Футболка с песиком-героем Патроном. За время полномасштабной войны хвостатый талисман черниговских пиротехников покорил сердца миллионов людей из разных уголков мира. Патрон заботится о безопасности украинцев и вносит огромный вклад в будущую победу. А еще – это очень харизматичная собачка, которая стала настоящей звездой соцсетей.

Футболка с песиком Патроном
Футболка с песиком Патроном Black / Фото 24 канала

Футболка с песиком Патроном

Футболка с песиком Патроном White / Фото 24 канала

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