В нашей общей истории – новый раздел. Вы просили, и мы запустили коллекцию патриотического мерча. Благодарны за поддержку нашей информационной борьбы. Радуемся, когда видим вас в футболках или с кружками от 24 канала.

Заметьте 24 канал и медиахолдинг "Люкс" объявили о собственной стратегии продаж рекламы в военное время

За это время вы написали о своих новых желаниях. Мы прислушались и создали новые патриотические дизайны.

Новые футболки в 24 канал Shop

Футболка I'm Ukrainian. Летний must have для украинок и украинцев. Футболка с лозунгом, который отвечает на самый важный в жизни вопрос. Ибо каждый из нас гордится, что может сказать эти слова – I'm Ukrainian.



Футболка I'm Ukrainian White / Фото 24 канала

Футболка I'm Ukrainian Black / Фото 24 канала

Футболка "Величный народ Великой страны" . На этот дизайн вдохновила любимая цитата ведущей Екатерины Соляр. Весь цивилизованный мир восхищается мужеством и бесстрашием украинцев. Они героически защищают свою величественную Украину и, несомненно, одержат победу.



Футболка "Величный народ Великой страны" Black / Фото 24 канала Футболка "Величный народ Великой страны" Black / Фото 24 канала