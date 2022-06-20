У нашій спільній історії – новий розділ. Ви просили, й ми запустили колекцію патріотичного мерчу. Вдячні за підтримку нашої інформаційної боротьби. Радіємо, коли бачимо вас у футболках або з горнятками від 24 каналу.

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За цей час ви написали про свої нові бажанки. Ми прислухалися, й створили нові патріотичні дизайни.

Нові футболки у 24 канал Shop

Футболка I'm Ukrainian. Літній must have для українок та українців. Футболка з гаслом, яке відповідає на найважливіше у житті питання. Бо кожен з нас пишається, що може сказати ці слова – I'm Ukrainian.

Футболка I'm Ukrainian
Футболка I'm Ukrainian White / Фото 24 каналу

Футболка I'm Ukrainian

Футболка I'm Ukrainian Black / Фото 24 каналу

Футболка "Величний народ Величної країни". На цей дизайн нас надихнула улюблена цитата ведучої Катерини Соляр. Весь цивілізований світ захоплюється мужністю та безстрашністю українців. Вони героїчно захищають свою величну Україну й, без сумніву, здобудуть перемогу.
Футболка
Футболка "Величний народ Величної країни" Black / Фото 24 каналу
Футболка
Футболка "Величний народ Величної країни" White / Фото 24 каналу

Футболка з песиком-героєм Патроном. За час повномасштабної війни хвостатий талісман чернігівських піротехніків підкорив серця мільйонів людей з різних куточків світу. Патрон дбає про безпеку українців та робить величезний внесок у майбутню перемогу. А ще – це дуже харизматичний песик, який став справжньою зіркою соцмереж.

Футболка з песиком Патроном
Футболка з песиком Патроном Black / Фото 24 каналу

Футболка з песиком Патроном

Футболка з песиком Патроном White / Фото 24 каналу

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