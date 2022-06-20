У нашій спільній історії – новий розділ. Ви просили, й ми запустили колекцію патріотичного мерчу. Вдячні за підтримку нашої інформаційної боротьби. Радіємо, коли бачимо вас у футболках або з горнятками від 24 каналу.

Зауважте 24 канал і медіахолдинг "Люкс" оголосили про власну стратегію продажів реклами у воєнний час

За цей час ви написали про свої нові бажанки. Ми прислухалися, й створили нові патріотичні дизайни.

Нові футболки у 24 канал Shop

Футболка I'm Ukrainian. Літній must have для українок та українців. Футболка з гаслом, яке відповідає на найважливіше у житті питання. Бо кожен з нас пишається, що може сказати ці слова – I'm Ukrainian.



Футболка I'm Ukrainian White / Фото 24 каналу

Футболка I'm Ukrainian Black / Фото 24 каналу

Футболка "Величний народ Величної країни" . На цей дизайн нас надихнула улюблена цитата ведучої Катерини Соляр. Весь цивілізований світ захоплюється мужністю та безстрашністю українців. Вони героїчно захищають свою величну Україну й, без сумніву, здобудуть перемогу.



Футболка "Величний народ Величної країни" Black / Фото 24 каналу Футболка "Величний народ Величної країни" Black / Фото 24 каналу