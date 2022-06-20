У нашій спільній історії – новий розділ. Ви просили, й ми запустили колекцію патріотичного мерчу. Вдячні за підтримку нашої інформаційної боротьби. Радіємо, коли бачимо вас у футболках або з горнятками від 24 каналу.
Зауважте 24 канал і медіахолдинг "Люкс" оголосили про власну стратегію продажів реклами у воєнний час
За цей час ви написали про свої нові бажанки. Ми прислухалися, й створили нові патріотичні дизайни.
Нові футболки у 24 канал Shop
Футболка I'm Ukrainian. Літній must have для українок та українців. Футболка з гаслом, яке відповідає на найважливіше у житті питання. Бо кожен з нас пишається, що може сказати ці слова – I'm Ukrainian.
Футболка I'm Ukrainian White / Фото 24 каналу
Футболка I'm Ukrainian Black / Фото 24 каналу
Футболка "Величний народ Величної країни" Black / Фото 24 каналу
Футболка з песиком-героєм Патроном. За час повномасштабної війни хвостатий талісман чернігівських піротехніків підкорив серця мільйонів людей з різних куточків світу. Патрон дбає про безпеку українців та робить величезний внесок у майбутню перемогу. А ще – це дуже харизматичний песик, який став справжньою зіркою соцмереж.
Футболка з песиком Патроном Black / Фото 24 каналу
Футболка з песиком Патроном White / Фото 24 каналу
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