Через війну наш медіахолдинг втратив практично всі джерела доходу. Про це заявив генеральний директор ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс" Роман Андрейко.

Важливо Світ має чути нас і знати правду: підтримайте 24 канал, адже наші ресурси вичерпано

Те, що відбувається на медійному ринку, зараз складно назвати бізнесом. З першого дня війни наші журналісти 24/7 перебувають на передовій інформаційного фронту, і нам вдається його тримати. Після деяких вагань нам довелося звернутися до наших глядачів по допомогу,

– розповів Андрейко.

Зараз саме українці допомагають нам триматися на плаву. Однак ресурси людей обмежені. То ж настав час звернутися до українського бізнесу.

"Наші комунікаційні пакети – це не просто реклама, це символічні "долоньки щастя та сили", які дозволять підтримати команду незалежних медіа, їх сім'ї – тих, хто завжди відстоював інтереси України", – наголосив гендиректор.

Андрейко зазначив, що ми завжди працювали без "бездонних дотацій" від олігархів і ніколи не перефарбовувалася залежно від політичних віянь. Крім того, ми не погоджуємося на державне фінансування чи "компенсацію збитків". Адже ЗСУ та мільйони переселенців потребують бюджетних грошей значно більше, аніж медіахолдинги.

Ми відкриті для всіх

Медіахолдинг "Люкс" відкритий до співпраці з усіма компаніями незалежно від альянсів та пакетів.

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Якщо ви готові разом з нами змінювати Україну на краще, хочете перемагати ворога на інформаційному фронті, готові підтримати незалежні медіа та донести своє повідомлення активній аудиторії – наші двері відкриті для вас,

– зазначив комерційний директор холдингу Маркіян Проців.

Досягнення медіахолдингу "Люкс"

24 канал за період з 24 лютого 2022 по 23 березня входить у ТОП-5 телеканалів за рейтингом в аудиторії 18 – 54;

сайт 24tv.ua у березні відвідали понад 18 мільйонів унікальних читачів;

охоплення фейсбук-дописів 24 каналу становлять понад 20 мільйонів людей, а з публікаціями взаємодіяли понад 70 мільйонів разів;

відео на ютубі 24 каналу щомісяця переглядають понад 500 мільйонів разів.



До речі, влітку ми отримали "золоту кнопку" ютубу / Фото 24 каналу

То ж компанії або бренди можуть долучитися до співпраці з 24 каналом, сайтами 24tv.ua, zaxid.net, football24.ua, sport24.ua, ютуб-каналами, нашими фейсбук-сторінками та радіостанціями.

Ми усвідомили свою відповідальність перед суспільством. Далі – черга за українським бізнесом і тим, чи готовий він усвідомити свою роль у підтримці незалежних медіа.