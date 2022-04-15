Адже, на жаль, наші ресурси вичерпано. А основне джерело доходів, рекламу, ми втратили після повномасштабного російського вторгення.

До теми Нас підтримує шоу-бізнес: Цибульська, Вакарчук, Карпа закликають допомогти 24 каналу

Десятки наших працівників продовжують оперативно висвітлювати для вас найважливіші теми. Ми цілодобово ділимося з вами актуальними новинами про ситуацію у країні. Багато кому, на жаль, довелося покинути свій рідний дім.

Проте нам потрібні засоби для існування, аби працювати й надалі. Тож кожна гривня для нас – дуже важлива та цінна. Саме ваша допомога дозволяє нам продовжувати інформаційну боротьбу.

Звернення ведучих 24 каналу

Катерина Соляр та Артем Овдієнко звернулися до українців, які вже понад 50 днів наближають нашу перемогу. Хоча війна й нищить наші опори, плани та мрії, а загальна втома провокує відчай та злість, ми мусимо триматися. Як та поличка з тарілками на зруйнованому будинку в Бородянці.

Тримайтеся, рідні! Кожен, хто вижив, врятував, захистив і підтримав – вже переможець. Бо великим є той народ, де великими є прості люди,

– наголосили вони.

Й підкреслили, що добро завжди перемагає зло, а світло нищить морок. Це – закон природи. Так було, так є і так буде. Тож тримаймося й допомагаємо своїм, це додає сили. Вірте в нашу армію, допомагайте волонтерам. І підтримайте тих, хто боронить інформаційний фронт. Світ має чути нас і знати правду. Дякуємо!

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