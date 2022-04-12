В ефірі національного телемарафону розповіли, що російські окупанти скинули 2 авіабомби на будинок, у якому жила Надія Дмитрівна. Рятувальники вже завершили розбирати завали, однак людей не знайшли, повідомляє 24 канал.

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Власниці вцілілої після авіаударів полиці вдалося врятуватися

У Бородянці в повністю зруйнованому після ворожого бомбардування будинку залишилася цілою лише кухонна полиця. Її фото стало справжнім символом мужності та незламності українців. Пізніше користувачі соцмереж помітили на шафі вцілілого керамічного півника – роботу Прокопа Бідасюка.

Власниці квартири Надії Дмитрівні вдалося виїхати у перші дні війни. Вона заселилася у цей будинок ще в 1985 році. Згодом жінка втратила чоловіка – він загинув під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Потім помер і старший син. Надія Дмитрівна жила зі своїм меншим сином, який і прибив знамениту кухонну шафу. Однак він також помер.

На другий день після вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, Надія Дмитрівна востаннє приготувала на своїй кухні суп, вийшла з дому й більше не повернулася. Жінка ховалася в підвалі сусідньої багатоповерхівки. Згодом їй вдалося евакуюватися.

З підвалу вийшла в одних черевиках, шкарпетках, в оцій куртці, що зараз на мені, і хустині. Нічого не взяла,

– розповіла Надія Дмитрівна.

Наразі жінка живе на Заході України. Найбільше вона жалкує про, те що не має жодної фотографії своїх синів.

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