Ведь, к сожалению, наши ресурсы исчерпаны. Основной же источник доходов, рекламу, мы потеряли после полномасштабного российского вторжения.

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Десятки наших работников продолжают оперативно освещать для вас самые важные темы. Мы круглосуточно делимся с вами актуальными новостями о ситуации в стране. Многим, к сожалению, пришлось покинуть свой родной дом.

Однако нам нужны средства к существованию, чтобы работать и дальше. Поэтому каждая гривна для нас очень важна и ценна. Ваша помощь позволяет нам продолжать информационную борьбу.

Обращение ведущих 24 канала

Екатерина Соляр и Артем Овдиенко обратились к украинцам, которые уже более 50 дней приближают нашу победу. Хотя война и уничтожает наши опоры, планы и мечты, а всеобщая усталость провоцирует отчаяние и злобу, мы должны держаться. Как и полочка с тарелками на разрушенном доме в Бородянке.

Держитесь, родные! Каждый, кто выжил, спас, защитил и поддержал – уже победитель. Ибо велик тот народ, где велики простые люди,

– подчеркнули они.

И подчеркнули, что добро всегда побеждает зло, а свет уничтожает мрак. Это закон природы. Да, так есть и так будет. Так что держимся и помогаем своим, это придает силы. Верьте в нашу армию, помогайте волонтерам. И поддержите тех, кто отстаивает информационный фронт. Мир должен слышать и знать правду. Спасибо!

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