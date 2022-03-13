Украинский лидер подчеркнул, что зло, которое целенаправленно бомбит мирные города, подрывает больницы и обстреливает скорые, не сможет остановиться на одной стране, сообщает 24 канал. Если у него будет сила, то пойдет дальше.

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Зеленский подчеркнул, что рассказал об этом во время очень важной акции в поддержку украинского народа, организованной в Европе. На площадях Италии и других стран континента собралось более 100 тысяч человек.

Миллионы людей услышали мое обращение еще и потом, благодаря трансляции и записям. Мы сейчас имеем самую большую в истории Украины поддержку миром наших стремлений и нашей независимости,

– заявил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что сейчас Украина – лидер среди государств, которым симпатизируют и которых поддерживают. Между тем, Россия стала большим злом, чем Северная Корея.

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