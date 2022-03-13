Український лідер наголосив, що зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, підриває лікарні та обстрілює швидкі, не зможе зупинитися на одній країні, повідомляє 24 канал. Якщо воно матиме сили, то піде далі.

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Зеленський наголосив, що розповів про це під час дуже важливої акції на підтримку українського народу, яку організували у Європі. На площах Італії та інших країн континенту зібралися понад 100 тисяч людей.

Мільйони людей почули моє звернення ще й потім, завдяки трансляції і записам. Ми зараз маємо найбільшу в історії України підтримку світом наших прагнень і нашої незалежності,

– заявив український лідер.

Він також наголосив, що наразі Україна – лідерка серед держав, яким симпатизують та яких підтримують. Тим часом Росія стала більшим злом, аніж Північна Корея.

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