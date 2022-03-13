Про це глава держави повідомив у зверненні, яке оприлюднив вночі 13 березня. Зеленський зауважив, що зброї в окупантів є багато, проте при цьому вони органічно не здатні робити життя нормальним.

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Керівництво перетворює Росію на аналог "ДНР"

В результаті нападу на нашу землю, на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" та "ЛНР" – на велику ізольовану від всього світу зону, де царюватиме бідність,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вже зараз свій бізнес виводять з Росії – це фахівці IT, артисти, бізнесмени. Москва зараз втрачає мізки, гроші та таланти.

Окупанти намагаються повторити історію на території Херсонщини

Зеленський зауважив, що окупанти намагаються повторити сумний досвід на Херсонщині, утворивши "псевдореспубліку".

Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів, шукають кого підкупити, щоб організувати так звану "ХНР",

– додав президент.

Глава держави подякував херсонцям, які на акціях протесту заявляють, що вони – це Україна. Зеленський сказав, якщо хтось з політичних діячів спокуситься на пропозиції окупантів, то це фактично буде підписанням вироку.

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Нам потрібен час і сили, – президент

Президент зауважив, що для того, аби переламати військову машину Росії, потрібен час і сили. Він не хоче применшувати загрози та перебільшувати здобутки – на відміну від міноборони Росії.

Потрібно кожного дня і кожної ночі шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках оборони,

– додав Зеленський.

Президент каже, що таким чином Україна прийде і в Генічеськ та Мелітополь, а також в інші міста. Агресор буде покараний.

Зверніть увагу! Президент наголосив, що гуманітарні коридори спрацювали. Вивезли 12 729 людей. Гуманітарний вантаж має дійти до Маріуполя 13 березня.

Зеленський повторює країнам-партнерам про допомогу

Постійно – за кожної нагоди – я повторюю нашим друзям і партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для нашої держави. Для українців. Тому що це не тільки для України. Це для всіх у Європі,

– сказав президент.

Він наголосив, що Україна зараз має найбільшу в історії підтримку світом.

Україна – в лідерах серед тих, кому симпатизують, кого підтримують, згідно з опитуваннями. А Росія – не просто серед ворогів, а навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея.

Глава держави підписав укази про державні нагороди

Глава держави повідомив, що підписав 2 укази – про відзначення державними нагородами України 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України. 17 з них, на жаль, – посмертно. Восьмеро отримали звання Героя України.

Дивіться нове звернення президента Зеленського: