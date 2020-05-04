23:19
4 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Имеем год иммунитета: Разумков высказался о возможности роспуска Рады

      - Читати новину українською
      Разумков: Наразі підстав для розпуску Ради немає
      Разумков: Наразі підстав для розпуску Ради немає / iportal.rada.gov.ua

      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что сейчас нет предпосылок для роспуска Верховной Рады и проведения внеочередных выборов. Он подчеркнул, что в парламенте до сих пор действует годовой иммунитет после выборов.

      Про відсутність передумов для розпуску Верховної Ради Разумков розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

      До слова Коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради: відповідь депутатів

      Станом на сьогодні немає жодної передумови, щоб дострокові парламентські вибори відбулися. Є коаліція або у нашому випадку фракція, яка діє на правах коаліції – монобільшість "Слуги народу",
      – підкреслив голова парламенту.

      Він також зауважив, що після формування парламенту депутати мають так званий імунітет Верховної Ради.

      "Перелік підстав, через які президент може розпустити Верховну Раду, чітко виписаний у Конституції. Наразі немає жодної позиції, яка б відповідала цим вимогам", – заявив Дмитро Разумков.

      Що варто знати про цю ситуацію?Насправді, для розпуску Верховної Ради президент повинен мати конституційні підстави. Ключова – неможливість формування коаліції. У нинішній ситуації це буде дуже складно, оскільки сама "Слуга народу" формує собою коаліцію.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Президент Украины Дмитрий Разумков Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      сегодня , 23:12 Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      Михайло Макарук
      Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      сегодня , 17:00 Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      Тарас Семенюк