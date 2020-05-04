Маємо рік імунітету: Разумков висловився щодо можливості розпуску Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що нині немає передумов для розпуску Верховної Ради і проведення позачергових виборів. Він підкреслив, що у парламенту досі діє річний імунітет після виборів.

Про відсутність передумов для розпуску Верховної Ради Разумков розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

До слова Коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради: відповідь депутатів

Станом на сьогодні немає жодної передумови, щоб дострокові парламентські вибори відбулися. Є коаліція або у нашому випадку фракція, яка діє на правах коаліції – монобільшість "Слуги народу",

– підкреслив голова парламенту.

Він також зауважив, що після формування парламенту депутати мають так званий імунітет Верховної Ради.

"Перелік підстав, через які президент може розпустити Верховну Раду, чітко виписаний у Конституції. Наразі немає жодної позиції, яка б відповідала цим вимогам", – заявив Дмитро Разумков.

Що варто знати про цю ситуацію?Насправді, для розпуску Верховної Ради президент повинен мати конституційні підстави. Ключова – неможливість формування коаліції. У нинішній ситуації це буде дуже складно, оскільки сама "Слуга народу" формує собою коаліцію.