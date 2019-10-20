Имеем право на это исключение, – Кулеба поддержал двойное гражданство при одном условии

Двойное гражданство в Украине нужно узаконить. Однако это не должно касаться граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт России.

Украина потеряла очень много людей, об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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Он отметил, что сейчас есть простой выбор: создать иснтрумент и помогать этим людям оставаться украинцами или сказать: "Вы нам не нужны".

Или мы помогаем этим людям оставаться украинцами с гражданством других стран, по крайней мере видеть их как адвокатов и репрезентантов своей культуры в этих странах. Или мы им говорим, что до свидания, поехали и живите там, как хотите,

– пояснил Кулеба.

Вице-премьер добавил, что сейчас "вот эта" (вторая) модель реализуется.

"Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", – добавил он.

В то же время Кулеба отрицает возможность признания двойного гражданства Украины и России. По его словам, это должно быть исключение, на которое мы имеем полное право.

Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору,

– добавил вице-премьер.

Кулеба также пояснил, что в Кабинете министров Украины имеют несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства. Министерство иностранных дел сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта.

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