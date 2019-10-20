Имеем право на это исключение, – Кулеба поддержал двойное гражданство при одном условии
Двойное гражданство в Украине нужно узаконить. Однако это не должно касаться граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт России.
Украина потеряла очень много людей, об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".
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Он отметил, что сейчас есть простой выбор: создать иснтрумент и помогать этим людям оставаться украинцами или сказать: "Вы нам не нужны".
Или мы помогаем этим людям оставаться украинцами с гражданством других стран, по крайней мере видеть их как адвокатов и репрезентантов своей культуры в этих странах. Или мы им говорим, что до свидания, поехали и живите там, как хотите,
– пояснил Кулеба.
Вице-премьер добавил, что сейчас "вот эта" (вторая) модель реализуется.
"Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", – добавил он.
В то же время Кулеба отрицает возможность признания двойного гражданства Украины и России. По его словам, это должно быть исключение, на которое мы имеем полное право.
Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору,
– добавил вице-премьер.
Кулеба также пояснил, что в Кабинете министров Украины имеют несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства. Министерство иностранных дел сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта.
Возможность двойного гражданства: основное
- Разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущих в других странах, МИД поручил Президент Владимир Зеленский.
- Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
- Сейчас, согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.
- Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку утрата гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства относительно определенного лица.
- Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.