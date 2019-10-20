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      Имеем право на это исключение, – Кулеба поддержал двойное гражданство при одном условии

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      Украине следует узаконить двойное гражданство, – Кулеба
      Украине следует узаконить двойное гражданство, – Кулеба / Liga.net

      Двойное гражданство в Украине нужно узаконить. Однако это не должно касаться граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт России.

      Украина потеряла очень много людей, об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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      Он отметил, что сейчас есть простой выбор: создать иснтрумент и помогать этим людям оставаться украинцами или сказать: "Вы нам не нужны".

      Или мы помогаем этим людям оставаться украинцами с гражданством других стран, по крайней мере видеть их как адвокатов и репрезентантов своей культуры в этих странах. Или мы им говорим, что до свидания, поехали и живите там, как хотите,
      – пояснил Кулеба.

      Вице-премьер добавил, что сейчас "вот эта" (вторая) модель реализуется.

      "Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", – добавил он.

      В то же время Кулеба отрицает возможность признания двойного гражданства Украины и России. По его словам, это должно быть исключение, на которое мы имеем полное право.

      Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору,
      – добавил вице-премьер.

      Кулеба также пояснил, что в Кабинете министров Украины имеют несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства. Министерство иностранных дел сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта.

      Возможность двойного гражданства: основное

      • Разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущих в других странах, МИД поручил Президент Владимир Зеленский.
      • Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
      • Сейчас, согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.
      • Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку утрата гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства относительно определенного лица.
      • Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Дмитрий Кулеба Законодательство
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