Маємо право на цей виняток, – Кулеба підтримав подвійне громадянство за однієї умови

Подвійне громадянство в Україні потрібно узаконити. Однак це не має стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт Росії.

Україна втратила дуже багато людей, про це сказав віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Він наголосив, що зараз є простий вибір: створити існтрументи і допомагати цим людям залишатися українцями чи сказати: "Ви нам не потрібні".

Або ми допомагаємо цим людям залишатися українцями з громадянством інших країн, принаймні бачити їх як адвокатів і репрезентантів своєї культури у цих країнах. Або ми їм кажемо, що до побачення, поїхали і живіть там, як хочете,

– пояснив Кулеба.

Віцепрем’єр додав, що зараз "ось ця (друга) модель реалізується.

"Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе", – додав він.

Водночас Кулеба заперечує можливість визнання подвійного громадянства України і Росії. За його словами, це має бути виняток , на який ми маємо повне право.

Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора,

– додав віцепрем’єр.

Кулеба також пояснив, що у Кабінеті міністрів України мають кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства. Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням відповідного законопроекту.

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