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      Маємо право на цей виняток, – Кулеба підтримав подвійне громадянство за однієї умови

      2003 Читать новость на русском
      Україні слід узаконити подвійне громадянство, – Кулеба
      Україні слід узаконити подвійне громадянство, – Кулеба / Liga.net

      Подвійне громадянство в Україні потрібно узаконити. Однак це не має стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт Росії.

      Україна втратила дуже багато людей, про це сказав віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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      Він наголосив, що зараз є простий вибір: створити існтрументи і допомагати цим людям залишатися українцями чи сказати: "Ви нам не потрібні".

      Або ми допомагаємо цим людям залишатися українцями з громадянством інших країн, принаймні бачити їх як адвокатів і репрезентантів своєї культури у цих країнах. Або ми їм кажемо, що до побачення, поїхали і живіть там, як хочете,
      – пояснив Кулеба.

      Віцепрем’єр додав, що зараз "ось ця (друга) модель реалізується.

      "Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе", – додав він.

      Водночас Кулеба заперечує можливість визнання подвійного громадянства України і Росії. За його словами, це має бути виняток , на який ми маємо повне право.

      Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора,
      – додав віцепрем’єр.

      Кулеба також пояснив, що у Кабінеті міністрів України мають кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства. Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням відповідного законопроекту.

      Можливість подвійного громадянства: основне

      • Розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах, МЗС доручив Президент Володимир Зеленський.
      • Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.
      • Зараз, згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
      • Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи.
      • Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Дмитро Кулеба Законодавство
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