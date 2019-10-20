Маємо право на цей виняток, – Кулеба підтримав подвійне громадянство за однієї умови
Подвійне громадянство в Україні потрібно узаконити. Однак це не має стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт Росії.
Україна втратила дуже багато людей, про це сказав віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Він наголосив, що зараз є простий вибір: створити існтрументи і допомагати цим людям залишатися українцями чи сказати: "Ви нам не потрібні".
Або ми допомагаємо цим людям залишатися українцями з громадянством інших країн, принаймні бачити їх як адвокатів і репрезентантів своєї культури у цих країнах. Або ми їм кажемо, що до побачення, поїхали і живіть там, як хочете,
– пояснив Кулеба.
Віцепрем’єр додав, що зараз "ось ця (друга) модель реалізується.
"Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе", – додав він.
Водночас Кулеба заперечує можливість визнання подвійного громадянства України і Росії. За його словами, це має бути виняток , на який ми маємо повне право.
Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора,
– додав віцепрем’єр.
Кулеба також пояснив, що у Кабінеті міністрів України мають кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства. Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням відповідного законопроекту.
Можливість подвійного громадянства: основне
- Розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах, МЗС доручив Президент Володимир Зеленський.
- Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.
- Зараз, згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
- Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи.
- Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.