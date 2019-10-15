МЗС розробляє законопроєкт про надання подвійного громадянства: що це означає

У Кабінеті міністрів України мають кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства. Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням відповідного законопроекту.

Завдання МЗС – довести все до цілісної концепції. Про це розповів віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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Кулеба наголосив, що влада нарешті "дозріла" для роботи над цим питанням.

Ми починали з того, що це питання сприймався як щось космічне і нереалізоване. А зараз ми вже обговорюємо конкретний законопроект,

– зазначив він.

Віцепрем'єр додав, що юридичний статус закордонного українця не наповнений достатнім вмістом. Натомість ця ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв'язок з Україною.

"Так склалося, що мільйони людей виїхали. І ми повинні зберегти їх зв'язок з Україною. І паспорт, громадянство – одна з таких сполучних ланок. Я радий, що є еволюція в цьому питанні", – наголосив Кулеба.

Що ще треба знати:

Розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах, МЗС доручив Президент Володимир Зеленський.

Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

Чи в Україні зараз можна мати подвійне громадянство?

Згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.

Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи.

Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.