МИД разрабатывает законопроект о предоставлении двойного гражданства: что это значит

В Кабинете министров Украины разрабатывают несколько подходов по введению в Украине двойного гражданства. Министерство иностранных дел сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта.

Задача МИД – довести все до целостной концепции. Об этом рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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Кулеба отметил, что власть наконец "созрела" для работы над этим вопросом.

Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект,

– отметил он.

Вице-премьер добавил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием. А эта инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

"Так сложилось, что миллионы людей уехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство – одно из таких связующих звеньев. Я рад, что наблюдается эволюция в этом вопросе", – подчеркнул Кулеба.

Что еще надо знать:

Разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах, МИД поручил Президент Владимир Зеленский.

Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Можно ли в Украине сейчас иметь двойное гражданство?

Согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.

Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку утрата гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства относительно определенного лица.

Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.