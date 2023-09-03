Наделены ли военные – работники ТЦК правом проверки документов, объяснила юрист Татьяна Козян.

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"Самостоятельно представители ТЦК не могут осуществлять проверку"

Юрист отметила, что проверка документов граждан относится к полномочиям органов Национальной полиции.

Военные не имеют права ни проверять документы, ни проводить задержание кого-либо. Если же у военных возникло какое-то подозрение в отношении определенного лица и его действий, они должны вызывать полицейских и уже с их участием получать от человека объяснения или проверять документы. Самостоятельно представители ТЦК тоже не могут осуществлять проверку документов,

– подчеркнула Козян.

Также добавила, что когда полицейские проверяют документы, они должны делать это в рамках закона и объяснить свои действия. Несмотря на то, что представители ТЦК не имеют права на проверку документов на улицах, иногда подобные ситуации случаются. В таком случае следует попросить военных, чтобы, согласно нормам действующего законодательства, они вызвали полицию и совершали такие действия в ее присутствии, отметила юрист.

Вручать повестки на улице во время военного положения правомерно. Однако это должно происходить в сопровождении представителя полиции. В противном случае представители ТЦК не могут требовать у гражданина его документов,

– подытожила юрист.

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Какие причины считаются уважительными для неявки в ТЦК

Заметим, что в постановлении Кабинета Министров №673 четко определены случаи, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность. В частности, уважительными причинами определяются:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществления относительно военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применения к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие.

Однако эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами, в частности, справками.