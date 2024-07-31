Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, подчеркнув, что не стоит преувеличивать влияние Си Цзиньпина на Путина. По его словам, тот никогда не скажет Путину заканчивать войну в Украине, потому что является союзником тоталитаризма.

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Китай поддерживает авторитарные режимы

По мнению Гудкова, Пекин будет разыгрывать свои карты, они просты, но играть ими сложно. Китай будет сохранять свой образ миротворца, пытаться показывать, что у него ответственная власть, что там против войны, что ему важно сохранять партнерские и экономические отношения.

Вот в этом доктрина Китая. Он поддерживает авторитарные режимы, потому что если их не будет, то доберутся до него, тогда он будет единственной крепостью тоталитаризма, которая влияет на ситуацию на планете. Китаю это не нужно, ему надо, чтобы эти режимы существовали, чтобы ими (в России, Иране) занимался Запад,

– считает Гудков.

Си Цзиньпин не будет давить на Путина относительно прекращения войны

Российский оппозиционный политик отметил, что Китай против эскалации и не хочет, чтобы звучала "ядерная" риторика, поскольку тогда он теряет свое основное преимущество – полутора миллиардное население.

Китай не хочет терять и торговые отношения, потому что экономика сейчас развивается не так успешно, как предыдущие два десятилетия. Однако и давить на Путина Си Цзиньпин не будет и не заинтересован в том, чтобы его режим проиграл. Ведь сейчас, по словам Гудкова, Китай может пользоваться дешевым российским газом и нефтью.

"Да и Путин не будет его слушать, потому что на карту поставлена его жизнь, она ему дороже, чем дружба с Китаем. Если бы Китай был демократическим, тогда бы точно стал лидером в мире. Мне китайское руководство напоминает период правления Брежнева 1975 года, когда состоялось Хельсинкское соглашение, были сокращены ядерные арсеналы, было экономическое сотрудничество", – подытожил Гудков.