Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, наголосивши, що не варто перебільшувати вплив Сі Цзіньпіна на Путіна. З його слів, той ніколи не скаже Путіну закінчувати війну в Україні, бо є союзником тоталітаризму.

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Китай підтримує авторитарні режими

На думку Гудкова, Пекін буде розігрувати свої карти, вони прості, але грати ними складно. Китай зберігатиме свій образ миротворця, намагатиметься показувати, що в нього відповідальна влада, що там проти війни, що йому важливо зберігати партнерські й економічні відносини.

Ось в цьому доктрина Китаю. Він підтримує авторитарні режими, бо якщо їх не буде, то доберуться до нього, тоді він буде єдиною фортецею тоталітаризму, який впиває на ситуацію на планеті. Китаю це не потрібно, йому треба, щоб ці режими існували, щоб ними (в Росії, Ірані) переймався Захід,

– вважає Гудков.

Сі Цзіньпін не буде тиснути на Путіна щодо припинення війни

Російський опозиційний політик зауважив, що Китай проти ескалації й не хоче, щоб звучала "ядерна" риторика, оскільки тоді він втрачає свою основну перевагу – півтора мільярдне населення.

Китай не хоче втрачати й торгові відносини, бо економіка зараз розвивається не так успішно, як попередні два десятиліття. Однак і тиснути на Путіна Сі Цзіньпін не буде і не зацікавлений в тому, щоб його режим програв. Адже нині, зі слів Гудкова, Китай може користуватися дешевим російським газом й нафтою.

"Та й Путін не буде його слухати, бо на карту поставлене його життя, воно йому дорожче, ніж дружба з Китаєм. Якби Китай був демократичним, тоді б точно став лідером у світі. Мені китайське керівництво нагадує період правління Брежнєва 1975 року, коли відбулась Гельсінська угода, були скорочені ядерні арсенали, була економічна співпраця", – підсумував Гудков.