Путин говорит, что ЕС дискриминирует жителей Крыма

Во время разговора с дипломатом Путин отличился рядом циничных заявлений. В частности, он сказал, что Евросоюз якобы продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.

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Отмечен провокационный характер проведения саммита Крымской платформы при том, что вопрос возвращения Крыма в состав России окончательно закрыли еще в марте 2014 года,

– заявили в Кремле.

Российский президент также обвинил Украину в "уклонении от выполнения взятых на себя обязательств" по Донбассу.

Что известно о Крымской платформе