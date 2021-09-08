Путін каже, що ЄС дискримінує мешканців Криму

Під час розмови з дипломатом Путін відзначився низкою цинічних заяв. Зокрема, він сказав, що Євросоюз нібито продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів Криму.

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Відзначено провокаційний характер проведення саміту Кримської платформи при тому, що питання повернення Криму до складу Росії остаточно закрили ще в березні 2014 року,

– заявили в Кремлі.

Російський президент також звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань" щодо Донбасу.

Що відомо про Кримську платформу