Путін каже, що ЄС дискримінує мешканців Криму
Під час розмови з дипломатом Путін відзначився низкою цинічних заяв. Зокрема, він сказав, що Євросоюз нібито продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів Криму.
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Відзначено провокаційний характер проведення саміту Кримської платформи при тому, що питання повернення Криму до складу Росії остаточно закрили ще в березні 2014 року,
– заявили в Кремлі.
Російський президент також звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань" щодо Донбасу.
Що відомо про Кримську платформу
- Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. На нього приїхали делегати з близько 50 країн світу та міжнародних делегацій.
- Політики висловили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Вони засудили окупацію Криму Росією.
- За підсумками схвалили декларацію. У ній сторони заявили, що об'єднують зусилля для встановлення безпеки у Чорноморському регіоні.
- У кожній країні визначать відповідального посадовця для співпраці з офісом Кримської платформи у Києві.
- Крім того, декларація передбачає введення санкцій проти Росії у разі агресії.