БДУ закликав білоруські громадські організації ознайомитися з Кримською платформою. Про це мовиться у телеграмі Білоруського дому в Україні (БДУ).
До теми ЄС днями схвалить продовження санкцій проти Росії за окупацію Криму, – журналіст
Білоруська опозиція підтримує Кримську платформу
Опозиціонери написали, що "Росія і її сателіти шляхом низькопробної пропаганди намагаються знецінити Кримську платформу, що тільки підкреслює її значимість".
Білоруський дім в Україні вважає за необхідною участь представників Білорусі в складі Кримської платформи,
– розповіла опозиція.
Крім того, запевнила, що режим Лукашенка – це "тимчасова сторінка нашої історії, а прагнення білоруської нації до розвитку нарівні з європейськими партнерами необхідно підтримувати у всіх цивілізованих форматах".
Ба більше, Білоруський дім закликав їхні громадські організації і вільних симпатиків ближче ознайомитися з Кримською платформою.
Там запевнили, що голос вільної Білорусі повинен бути почутий при створенні нових економічних і геополітичних союзів.
Коротко про Кримську платформу
- Саміт Кримської платформи відбувся в Україні 23 серпня. На нього приїхали делегації з понад 40 країн світу.
- Ініціатива проведення належить президенту Володимиру Зеленському.
- Вони підписали підсумкову декларацію, в якій засудили незаконну окупацію півострова.
- Президент Зеленський зазначив, що документ відкритий для підписання і висловив сподівання, що останньою свій підпис поставить Росія.