БДУ закликав білоруські громадські організації ознайомитися з Кримською платформою. Про це мовиться у телеграмі Білоруського дому в Україні (БДУ).

До теми ЄС днями схвалить продовження санкцій проти Росії за окупацію Криму, – журналіст

Білоруська опозиція підтримує Кримську платформу

Опозиціонери написали, що "Росія і її сателіти шляхом низькопробної пропаганди намагаються знецінити Кримську платформу, що тільки підкреслює її значимість".

Білоруський дім в Україні вважає за необхідною участь представників Білорусі в складі Кримської платформи,

– розповіла опозиція.

Крім того, запевнила, що режим Лукашенка – це "тимчасова сторінка нашої історії, а прагнення білоруської нації до розвитку нарівні з європейськими партнерами необхідно підтримувати у всіх цивілізованих форматах".

Ба більше, Білоруський дім закликав їхні громадські організації і вільних симпатиків ближче ознайомитися з Кримською платформою.

Там запевнили, що голос вільної Білорусі повинен бути почутий при створенні нових економічних і геополітичних союзів.

Зверніть увагу! Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова розповідала, чи запрошували Росію та Білорусь для участі в Кримській платформі. Вона запевнила, що Білорусь наразі рухається у так званому фарватері Росії, а провокаційні заяви Олександра Лукашенка демонструють, що він дедалі більше "йде в теплі обійми Путіна".

Коротко про Кримську платформу