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      Имеет значение только для Путина, – Климкин о формуле Штайнмайера

      52 Читати новину українською
      Володими Путин и Владимир Зеленский
      Володими Путин и Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

      У значительной части общества формируется впечатление, что Украина через формулу Штайнмайера выполняет условия Владимира Путина и идет к капитуляции. Однако на сегодня нет ни одной капитуляции.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил бывший глава МИД Павел Климкин и пояснил: "Формула Штайнмайера – это ничего. Сама формула без согласования плана не имеет никакого значения. Она имеет значение лишь для Путина, чтобы сказать: "Ага, особый статус должен быть по моим планам".

      К слову: Больше об этом читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу с Павлом Климкиным

      По его словам, от формулы Штайнмайера президент России получил успех, но это не является капитуляцией.

      Мы же говорили, что он накручивает украинское общество. К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение,
      – сказал Климкин.

      Смотрите полное интервью с Павлом Климкиным:

       

      Что такое формула Штайнмайера?
      Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины. Соответствующий документ Украина подписала 1 октября в Минске.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

      • По слова Зеленского, выборы должны проходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Владимир Путин Формула Штайнмайера Разведение войск Павел Климкин Украина – Россия Новости России
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