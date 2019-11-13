Має значення лише для Путіна, – Клімкін про формулу Штайнмаєра

У значної частини суспільства формується враження, що Україна через формулу Штайнмаєра виконуємо умови Володимира Путіна і йде до капітуляції. Однак станом на сьогодні немає жодної капітуляції.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив колишній очільник МЗС Павло Клімкін та пояснив: "Формула Штайнмаєра – це нічого. Сама формула без погодження плану не має жодного значення. Вона має значення лише для Путіна, щоб сказати: "Ага, особливий статус має бути за моїми планами".

До слова: Більше про це читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

"Вона має значення лише для Путіна, щоб сказати: "Ага, особливий статус має бути за моїми планами", – наголосив він.

За його словами, від формули Штайнмаєра президент Росії отримав успіх, але це не є капітуляцією.

Ми ж говорили, що він накручує українське суспільство. На жаль, у нього багато успіхів. Цей успіх потрібно ще зреалізувати, але символічно він є. Успіх полягає у тому, що відбувається розведення,

– сказав Клімкін.

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Клімкіним:​

Що таке формула Штайнмаєра?Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України. Відповідний документ Україна підписала 1 жовтня у Мінську.

Формула Штайнмаєра передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли згідно з їхніми та міжнародними стандартами.

• За слова Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська будуть виведені з української території. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.