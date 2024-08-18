Если военнообязанный имеет долги по алиментам, то он теряет право на отсрочку. Какие еще нюансы стоит знать многодетным родителям – сообщает 24 Канал.

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Многодетные родители и право на отсрочку от мобилизации

Военнообязанные мужчины, которые воспитывают трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку. Такие лица не подлежат призыву на службу.

Такая категория лиц до 18 июля обязана была прибыть в ТЦК и обновить военно-учетные данные. Кроме того – предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. Доказать также необходимо и факт того, что человек не имеет задолженности по уплате алиментов.

Если военнообязанный более 3 месяцев не платил алименты, то такое лицо теряет право на отсрочку. Однако его могут вернуть, если погасить задолженность.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК многодетным родителям

Если военнообязанный мужчина находится с женщиной в браке, и все дети от одного брака, тогда в ТЦК необходимо предоставить следующий пакет документов:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного;

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более).

В случае, когда мужчина имеет детей от разных браков или отношения с матерью детей разорваны, тогда мужчина обязан иметь следующие документы для получения отсрочки:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного;

решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании, или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Когда пакет документов будет собран, то для получения отсрочки необходимо подать заявление в ТЦК. Решение о предоставлении отсрочки рассматривает комиссия при ТЦК.

Важно. В приложении Резерв+ вскоре появится функция, которая позволит многодетным родителям получить право на отсрочку онлайн.