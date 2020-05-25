Имел планы на будущее, – Шахов не верит в самоубийство Давыденко

Народного депутата Украины Валерия Давыденко 23 мая нашли застреленным в туалете собственного офиса. С первого взгляда – это самоубийство. Однако коллеги по фракции в такую версию не верят.

О загадочной смерти Давыденко

Все, с кем Давыденко работал, утверждают, что это было убийство. Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов.

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По его словам, у нардепа не было оснований для самоубийства, наоборот – было много планов на будущее.

У него не было долгов, никакой болезни не было. Он семьянин, имел 2 дочери. Недавно мы с ним говорили и о политическом будущем: как надо развивать село, поддерживать малый и средний бизнес. Он был политически мощным человеком со стержнем внутри. И справедливый, добрый, вообще ни с кем не ссорился,

– сказал Шахов.

На вопрос журналиста: "Могло ли это быть связано с предыдущей работой при Януковиче и с историей о огромном кредите, из которого исчезла часть денег", Шахов ответил, что прошло 7 лет и Давыденко не был подозреваемым.

Также Шахов добавил, если бы были проблемы с предыдущей работой, то он бы обязательно обсудил с группой. На последней встрече он был в здравом уме и обсуждал все вопросы на повестке дня.

Справка. Депутатская группа "Доверие" хочет создать временную следственную комиссию в парламенте, чтобы расследовать смерть коллеги, или добавить расследование в ВСК, которая занимается делом нападений на Екатерину Гандзюк, Сергея Самарского и других активистов.

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