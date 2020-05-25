Имел планы на будущее, – Шахов не верит в самоубийство Давыденко
Народного депутата Украины Валерия Давыденко 23 мая нашли застреленным в туалете собственного офиса. С первого взгляда – это самоубийство. Однако коллеги по фракции в такую версию не верят.
О загадочной смерти Давыденко
Все, с кем Давыденко работал, утверждают, что это было убийство. Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов.
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По его словам, у нардепа не было оснований для самоубийства, наоборот – было много планов на будущее.
У него не было долгов, никакой болезни не было. Он семьянин, имел 2 дочери. Недавно мы с ним говорили и о политическом будущем: как надо развивать село, поддерживать малый и средний бизнес. Он был политически мощным человеком со стержнем внутри. И справедливый, добрый, вообще ни с кем не ссорился,
– сказал Шахов.
На вопрос журналиста: "Могло ли это быть связано с предыдущей работой при Януковиче и с историей о огромном кредите, из которого исчезла часть денег", Шахов ответил, что прошло 7 лет и Давыденко не был подозреваемым.
Также Шахов добавил, если бы были проблемы с предыдущей работой, то он бы обязательно обсудил с группой. На последней встрече он был в здравом уме и обсуждал все вопросы на повестке дня.
Справка. Депутатская группа "Доверие" хочет создать временную следственную комиссию в парламенте, чтобы расследовать смерть коллеги, или добавить расследование в ВСК, которая занимается делом нападений на Екатерину Гандзюк, Сергея Самарского и других активистов.
Валерий Давиденко: факты из биографии
- Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Он давно в украинской политике. Во времена Януковича он был заместителем министра АПК в правительстве Азарова.
- После Майдана был избран народным депутатом и вошел во фракцию БПП. На выборах 2019 года прошел в Раду как самовыдвиженец от Черниговской области. Впоследствии вступил в депутатскую группу "Доверие".
- Недвижимость и автомобили покойного Давыденко были записаны на его гражданскую жену. Аграрный бизнес – на старую мать.
- Давыденко также был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.