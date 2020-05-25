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Мав плани на майбутнє, – Шахов не вірить у самогубство Давиденка

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Валерій Давиденко
Валерій Давиденко / РБК

Народного депутата України Валерія Давиденка 23 травня знайшли застреленим у туалеті власного офісу. З першого погляду – це самогубство. Проте колеги по фракції в таку версію не вірять.

Про загадкову смерть Давиденка

Усі, з ким Давиденко працював, стверджують, що це було вбивство. Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі розповів народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов.

До теми Депутата Давиденка знайшли застреленим у власному офісі: що відомо

За його словами, у нардепа не було підстав для самогубства, навпаки – мав багато планів на майбутнє.

У нього не було боргів, ніякої хвороби не було. Він сім'янин, мав 2 дочки. Нещодавно ми з ним говорили й про політичне майбутнє: як треба розвивати село, підтримувати малий та середній бізнес. Він був політично потужною людиною зі стрижнем всередині. І справедливий, добрий, взагалі ні з ким не сварився,
– сказав Шахов.

На запитання журналіста: "Чи це могло б бути пов'язано з попередньою роботою при Януковичі та з історією про величезний кредит, з якого зникла частина грошей", Шахов відповів, що минуло 7 років і Давиденко не був підозрюваний.

Також Шахова додав, якби були проблеми з попередньою роботою, то він би обов'язково обговорив із групою. На останній зустрічі він був у здоровому глузді та обговорював усі питання на порядку денному.

Довідка. Депутатська група "Довіра" хоче створити тимчасову слідчу комісію в парламенті, щоби розслідувати смерть колеги, або додати розслідування до ТСК, яка займається справою нападів на Катерину Гандзюк, Сергія Самарського та інших активістів.

Валерій Давиденко: факти з біографії

  • Валерій Давиденко народився 16 березня 1973 року. Він давно в українській політиці. В часи Януковича він був заступником міністра АПК в уряді Азарова.
  • Після Майдану обрався народним депутатом і увійшов у фракцію БПП. На виборах 2019 року пройшов до Ради як самовисуванець від Чернігівської області. Згодом вступив до депутатської групи "Довіра".
  • Нерухомість та автомобілі покійного Давиденка були записані на його цивільну дружину. Аграрний бізнес – на стару матір.
  • Давиденко також був членом комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, член груп з міжпарламентських зв'язків з Чехією, Угорщиною, Бразилією, Еміратами та Аргентиною. 
Автор: Аліна Оліховська
Теги: Жертви Новини України Давиденко Валерій Миколайович Смерть Валерія Давиденка Сергій Шахов
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