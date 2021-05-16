В Чернигове полицейские застрелили мужчину во время вызова, потому что тот бросился на них с ножом. Соседи утверждают, что умерший страдал шизофренией. Он якобы часто лежал в психушке.

Правоохранители приехали на вызов, так как мужчина и его сожительница поссорились. Сосед погибшего Владимир Геннадьевич рассказал, что в то время сидел под подъездом. Из окна пары, по его словам, летели различные предметы.

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Скандалы были постоянно

Сосед рассказал, что когда мужчина стал жить с сожительницей, они постоянно скандалили. Очевидцы убеждают, что пара никогда не была образцовой семьей.

Как умер мужчина

На вызов приехали трое полицейских. Они сразу услышали крик, но им никто не открывал, поэтому замок выбили. Мужчина стоял с ножом возле женщины, а затем бросился на патрульных.

Патрульные утверждают, что сначала пытались достучаться до него уговорами, но в какой-то момент мужчина начал приближаться к патрульным, держа нож в руках и сокращая расстояние до полицейских.

Уже тогда патрульные перешли от слов к применению табельного оружия. Жители подъезда говорят, что слышали не один выстрел.

Следователи выясняют обстоятельства

Следователи Государственного бюро расследований определят, правомерно ли применяли оружие правоохранители. Патрульных от работы еще не отстранили.

Обратите внимание! Прокуратура открыла производство о превышении власти или служебных полномочий полицейскими, а также относительно умышленного убийства.