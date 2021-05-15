В Чернигове 14 мая полицейские, приехав по вызову, применили оружие против мужчины, потому что тот бросался с ножом. Прокуратура открыла дело в отношении правоохранителей.

Полиция приехала на вызов по факту домашнего насилия. После полученных ранений мужчина умер. К теме Шел с ножами в руках: патрульные застрелили жителя Чернигова Следователи выясняют события На месте работали следователи Государственного бюро расследований и прокуроров Черниговщины. Уже открыли производство относительно превышения власти или служебных полномочий, а также относительно умышленного убийства. Продолжается досудебное расследование. Что этому предшествовало Полицию вызвал житель многоквартирного дома, который сообщил, что соседке угрожает убийством ее сожитель.

Патрульные услышали крики женщины с улицы.

Они самостоятельно открыли дверь квартиры и увидели мужчину с двумя ножами в руках.

Правоохранители требовали, чтобы он поставил их на пол, однако тот не послушал и двинулся с оружием в сторону правоохранителей.

Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.

Правоохранители отмечают, что выстрелили в мужчину вынужденно, ведь злоумышленник был агрессивным. Обратите внимание! Во Львове правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который избил полицейского. Мужчина набросился на патрульного, когда тот пытался урегулировать драку, в которой злоумышленник участвовал.