Прокуратура открыла дело в отношении полицейских Чернигова, застреливших мужчину во время вызова
В Чернигове 14 мая полицейские, приехав по вызову, применили оружие против мужчины, потому что тот бросался с ножом. Прокуратура открыла дело в отношении правоохранителей.
Источник:Прокуратура Чернигова
Полиция приехала на вызов по факту домашнего насилия. После полученных ранений мужчина умер.
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Следователи выясняют события
На месте работали следователи Государственного бюро расследований и прокуроров Черниговщины. Уже открыли производство относительно превышения власти или служебных полномочий, а также относительно умышленного убийства.
Продолжается досудебное расследование.
Что этому предшествовало
- Полицию вызвал житель многоквартирного дома, который сообщил, что соседке угрожает убийством ее сожитель.
- Патрульные услышали крики женщины с улицы.
- Они самостоятельно открыли дверь квартиры и увидели мужчину с двумя ножами в руках.
- Правоохранители требовали, чтобы он поставил их на пол, однако тот не послушал и двинулся с оружием в сторону правоохранителей.
- Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.
- Правоохранители отмечают, что выстрелили в мужчину вынужденно, ведь злоумышленник был агрессивным.
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