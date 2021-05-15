Прокуратура відкрила справу щодо поліцейських Чернігова, які застрелили чоловіка під час виклику
У Чернігові 14 травня поліцейські, приїхавши за викликом, застосували зброю проти чоловіка, бо той кидався з ножем. Прокуратура відкрила справу щодо правоохоронців.
Джерело:Прокуратура Чернігова
Поліція приїхала на виклик за фактом домашнього насилля. Після отриманих поранень чоловік помер.
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Слідчі з'ясовують події
На місці працювала слідчі Державного бюро розслідувань та прокурорів Чернігівщини. Вже відкрили провадження щодо перевищення влади або службових повноважень, а також стосовно умисного вбивства.
Триває досудове розслідування.
Що цьому передувало
- Поліцію викликав житель багатоквартирного будинку, який повідомив, що сусідці погрожує вбивством її співмешканець.
- Патрульні почули крики жінки з вулиці.
- Вони самостійно відчинити двері квартири та побачили чоловіка з двома ножами у руках.
- Правоохоронці вимагали, щоб він поставив їх на підлогу, однак той не послухав та рушив зі зброєю у бік правоохоронців.
- Один із них вистрілив, і куля потрапила чоловікові в живіт.
- Правоохоронці наголошують, що вистрелили у чоловіка вимушено, адже зловмисник був агресивним.
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