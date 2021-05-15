У Чернігові 14 травня поліцейські, приїхавши за викликом, застосували зброю проти чоловіка, бо той кидався з ножем. Прокуратура відкрила справу щодо правоохоронців.

Поліція приїхала на виклик за фактом домашнього насилля. Після отриманих поранень чоловік помер. До теми Йшов із ножами в руках: патрульні застрелили жителя Чернігова Слідчі з'ясовують події На місці працювала слідчі Державного бюро розслідувань та прокурорів Чернігівщини. Вже відкрили провадження щодо перевищення влади або службових повноважень, а також стосовно умисного вбивства. Триває досудове розслідування. Що цьому передувало Поліцію викликав житель багатоквартирного будинку, який повідомив, що сусідці погрожує вбивством її співмешканець.

Патрульні почули крики жінки з вулиці.

Вони самостійно відчинити двері квартири та побачили чоловіка з двома ножами у руках.

Правоохоронці вимагали, щоб він поставив їх на підлогу, однак той не послухав та рушив зі зброєю у бік правоохоронців.

Один із них вистрілив, і куля потрапила чоловікові в живіт.

Правоохоронці наголошують, що вистрелили у чоловіка вимушено, адже зловмисник був агресивним. Зверніть увагу! У Львові правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який побив поліцейського. Чоловік накинувся на патрульного, коли той намагався врегулювати бійку, у якій зловмисник брав участь.