Цена дома значительно превышает сумму официальных доходов женщины нардепа, которой принадлежит здание. Об этом Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило в ответ на запрос журналистов.

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Пара не имела возможности купить такой дом

Официальные доходы партнерши народного депутата с 1998 года по 2022 год без учета налогов составили лишь немногим более 2 миллионов, а цена имения по договору составляет 10,3 миллиона. Кроме того, в 2021 году она приобрела еще 68 земельных участков общей стоимостью 1,8 миллиона.

Официальные доходы самого Халимона за период покупки составили 1,5 миллиона. Однако народный депутат также купил мотоцикл и предоставил ссуду. Следовательно, учитывая расходы на сумму 7499161 грн, остаток денежных активов составлял всего чуть более 220 тысяч гривен.

Таким образом, приобрести такое имение у пары не было законной возможности.

Обратите внимание! За незаконное обогащение можно получить ограничение свободы сроком от 5 до 10 лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Впрочем, в НАПК отметили, что полную проверку декларации за 2020 год Халимона начали 21 февраля 2022, но еще не завершили.

Что этому предшествовало