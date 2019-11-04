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      Ими манипулируют или немного обманывают, – эксперт о протестах малых предпринимателей под ОПУ

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      "Спасите малый бизнес" – такую акцию под Офисом Президента провели малые и средние предприниматели со всей Украины. Они требовали отменить законы №128 и №129, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты.

      В прямом эфире 24 канала директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский предположил, что в большинстве случаев протестующими откровенно манипулируют.

      К теме: Малые предприниматели устроили протест у Офиса Президента – чего требуют

      "Ведь один человек говорит, что необходимо будет купить аппарат, который будет стоить три тысячи гривен, другой – что необходимо вклеивать чеки в книгу учета расчетных операций. О многих других действиях говорят, что их вроде как нужно будет сделать, но они сейчас уже отменены", – отметил он.

      Это означает, что людей на этом митинге обманывают или же ими манипулируют. В этом есть серьезное предостережение. В частности относительно их требований,
      – отметил Несходовский.

      И пояснил: если в одном законопроекте действительно предполагается тотальная фискализация и это будет отрицательный момент для малого бизнеса, то другим же внедряется программное РРО.

      Что такое РРОЭто – регистраторы расчетных операций. Они же кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это те устройства, с помощью которых мы получаем чек за полученные товары или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, ктоорые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.

      Эксперт добавил, что вместо кассовых аппаратов, за которые надо платить, будут применяться смартфоны. И поинтересовался, почему же тогда этот митинг также направлен на то, чтобы не вводить этого.

      Протест підприємців під ОПУ
      Акция малых предпринимателей под Офисом Президента / Фото Марины Молько (24 канал)

      Кроме этого, по словам Несходовского, возникает вопрос о том, что основным бенефициаром этого предложения выступает определенная "кассовая мафия", которая еще при Януковиче монополизировала рынок расчетных операций.

      Сейчас они хотят убрать конкурента, который намного дешевле. Ведь, конечно, большинство предпринимателей перейдут на использование кассовых аппаратов на смартфонах,
      – заверил он.

      Несходовский также отметил, что соответствующим законом предусмотрена возможность ограничивать применение кассовых аппаратов, например, в отдаленных регионах, где отсутствует связь. Поэтому Кабмин и Минфин внесут соответствующий перечень. Таким образом в городах, где связь действительно ограничена или находящихся на границе, может быть разрешено неприменение кассовых аппаратов.

      Однако директор Института социально-экономической трансформации считает, что тотальная фискализация за один год – это необоснованное требование. Ведь, например, можно провести фискализацию исключительно для рискованных категорий, в которых есть контрабанда.

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      "Тотальная фискализация нецелесообразна, это будет размывать контроль, который может осуществляться фискальной службой. Такие шаги отрицательные. Думаю, что для очень мелкого бизнеса тотальная фискализация, которая должна происходить в 2021 году, должна быть отсрочена или отменена", – подытожил эксперт.

      Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать

      • Верховная Рада 20 сентября 2019 приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073 о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
      • Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
      • Также документ и предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые РРО иметь обязаны.
      • Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство ФОПы Государственная фискальная служба Протесты Бизнес
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