Ними маніпулють або трохи обманюють, – експерт про протести малих підприємців

"Врятуйте малий бізнес" – таку акцію під Офісом Президента провели малі та середні підприємці з усієї України. Вони вимагали скасувати закони №128 та №129, які зобов’язують підприємців використовувати касові апарати.

В прямому ефірі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський припустив, що у більшості випадків протестувальниками відверто маніпулюють.

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"Адже одна людина говорить, що необхідно буде купити апарат, який коштуватиме три тисячі гривень, інша – що необхідно вклеювати чеки в книгу обліку розрахункових операцій. Про багато інших дій говорять, що їх наче треба зробити, але вони зараз вже скасовані", – зазначив він.

Це означає, що людей, які фактично зібрали цей мітинг їх трохи обманюють або ж ними маніпулюють. В цьому є серйозне застереження. Зокрема щодо їх вимог,

– наголосив Несходовський.

І пояснив: якщо в одному законопроєкті дійсно передбачається тотальна фіскалізація і це буде негативний момент для малого бізнесу, то іншим же впроваджується програмне РРО.

Що таке РРОЦе – реєстратори розрахункових операцій. Вони ж касові апарати або фіскальні реєстратори. Це ті пристрої, за допомогою яких ми отримуємо чек за отримані товари чи послуги. РРО потрібен для контролю фіскальними службами обороту підприємств і ФОП, які приймають оплату від населення готівкою і платіжними картами.

Експерт додав, що замість тих касових апаратів, за які треба платити, будуть застосовуватися смартфони. І поцікавився, чому ж тоді цей мітинг також спрямований на те, щоб не запроваджувати цього.



Акція малих підприємців під Офісом Президента / Фото Марини Мольки (24 канал)

Крім цього, за словами Несходовського, виникає питання, що основним бенефіціаром цієї пропозиції виступає певна "касова мафія", яка ще при Януковичу монополізувала ринок розрахункових операцій.

Зараз вони хочуть прибрати конкурента, який набагато дешевший. Адже, звичайно, що більшість підприємців перейдуть на використання касових апаратів на смартфонах,

– запевнив він.

Несходовський також зауважив, що відповідним законом передбачена можливість обмежувати застосування касових апаратів, наприклад, у віддалених регіонах, де відсутній зв'язок. Тому Кабмін та Мінфін внесуть відповідний перелік. Таким чином у містах, де зв'язок дійсно обмежений, які межують з кордоном, може бути дозволене незастосування касових апаратів.

Проте директор Інституту соціально-економічної трансформації вважає, що тотальна фіскалізація за один рік – це необґрунтована вимога. Адже, наприклад, можна започаткувати фіскалізацію виключно для ризикованих категорій, у яких є контрабанда.

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Тотальна фіскалізація є недоцільною, це розмиватиме контроль, який може здійснюватися фіскальною службою. Такі кроки негативні. Думаю, що для дуже дрібного бізнесу тотальна фіскалізація, яка має відбуватися у 2021 році, має бути відстроченою або скасованою", – підсумував експерт.

Законопроєкт про касові апарати: що треба знати

• Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".

• Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.

• Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.

• Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.

• Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.