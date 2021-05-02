Президент Сирии Башар Асад является политическим близнецом главы Кремля Владимира Путина. В этих странах проводят выборы, зная результаты.

Такое мнение в своем блоге "Большой мир" высказал журналист Юрий Мацарский. Он отметил, что у людей нет никакого шанса с помощью выборов изменить систему или даже незначительных политиков.

Полный блог Политический близнец Путина: чем закончатся выборы в Сирии

Роль выборов для Асада

Мацарский напомнил, что предыдущие выборы в Сирии были в 2014 году. Тогда Асад привел на выборы 2 других кандидатов, которые постоянно его хвалили. На выборах он якобы получил более 90% голосов.

Таким образом он пытался, по словам журналиста, продемонстрировать народу свою демократичность и готовность к конкурентной борьбе.

Имитация демократии, таким как Асад, необходима для одной-единственной цели: хотя бы сделать вид легитимности, то есть законности своей власти,

– пояснил Мацарский.

По его мнению, на честных выборах в демократической стране, где медиа являются независимыми, Башар Асад никогда бы не стал даже "главным в поезде". Также он отметил, что большое влияние на якобы победу Асада имеют руководители бизнеса.

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Что общего между Асадом и Путиным

Как заметил Мацарский, обоих президентов к власти привели предшественники. Место главы Кремля Путин получил от Бориса Ельцина, вместо этого Асад – от своего отца, захватил власть Сирии еще в 1970 году.

Также в России, как в Сирии, все выборы проводят, хоть результат известен заранее. Однако, по мнению журналиста, если Асад контролирует только власть в Сирии, то Путин стремится к преданности и от других соседних государств.