Имя исторической авиакомпании продают за 10 тысяч евро: причина
На аукцион выставили возможность использовать имя национальной словенской авиакомпании Adria Airways с 60-летней историей. Авиаперевозчик хочет за это 10 тысяч евро.
Причина продажи – банкротство, из-за которого компания была вынуждена прекратить полеты в сентябре 2019 года. Об этом сообщает портал об авиации в странах бывшей Югославии.
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Помимо имени в комплект входят 3 различных логотипа и несколько доменных имен, которые использовала авиакомпания.
Что интересно, это уже 3 попытка продать бренд авиаперевозчика.
Почему не удалось продать с первого раза
Сперва рассчитывали по продаже получить 100 тысяч евро, но после того, как желающих купить имя компании за такие средства не нашлось, цену снизили в 2 раза, но и вторая попытка оказалась безуспешной.
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