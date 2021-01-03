На аукціон виставили можливість використовувати ім'я національної словенської авіакомпанії Adria Airways з 60-річною історією. Авіаперевізник хоче за це 10 тисяч євро.

Причина продажу – банкрутство, через яке компанія була змушена припинити польоти у вересні 2019 року. Про це повідомляє портал про авіацію в країнах колишньої Югославі.

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Крім імені в комплект входять 3 різних логотипи і кілька доменних імен, які використовувала авіакомпанія.

Що цікаво, це вже 3 спроба продати бренд авіаперевізника.

Чому не вдалось продати з першого разу

Спершу розраховували з продажу отримати 100 тисяч євро, але після того, як охочих купити ім'я компанії за такі кошти не знайшлося, ціну знизили у 2 рази, але і друга спроба виявилася безуспішною.