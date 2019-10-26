Императорский пингвин посетил украинских полярников в Антарктиде: невероятные фото

На антарктическую станцию "Академик Вернадский", где работают украинские полярники, пришел императорский пингвин.

Национальный антарктический научный центр в фейсбуке опубликовал фото необычного гостя.

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Украинская исследовательница Оксана Савенко написала, что иногда в Антарктиде бывает грустно, но такие ситуации очень подбадривают.

Сегодня впервые за зимовку к нам в гости пожаловал императорский пингвин,

– добавила она.



Пингвин посетил украинцев впервые/ Фото: Оксана Савенко



Пингвин подбодрил исследователей / Фото: Оксана Савенко



Пингвин с друзьями в Антарктиде/ Фото: Оксана Савенко

Что известно о станции "Академик Вернадский"?

"Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год, является метеорологической и географической обсерваторией.



Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде. Выполнению этой задачи подчинена вся жизнедеятельность станции и Национального антарктического научного центра.