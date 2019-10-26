Императорский пингвин посетил украинских полярников в Антарктиде: невероятные фото
На антарктическую станцию "Академик Вернадский", где работают украинские полярники, пришел императорский пингвин.
Национальный антарктический научный центр в фейсбуке опубликовал фото необычного гостя.
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Украинская исследовательница Оксана Савенко написала, что иногда в Антарктиде бывает грустно, но такие ситуации очень подбадривают.
Сегодня впервые за зимовку к нам в гости пожаловал императорский пингвин,
– добавила она.
Пингвин посетил украинцев впервые/ Фото: Оксана Савенко
Пингвин подбодрил исследователей/ Фото: Оксана Савенко
Пингвин с друзьями в Антарктиде/ Фото: Оксана Савенко
Что известно о станции "Академик Вернадский"?
"Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год, является метеорологической и географической обсерваторией.
Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде. Выполнению этой задачи подчинена вся жизнедеятельность станции и Национального антарктического научного центра.