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      Імператорський пінгвін завітав до українських полярників в Антарктиді: неймовірні фото

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      Імператорський пінгвін завітав до українських полярників в Антарктиді
      Імператорський пінгвін завітав до українських полярників в Антарктиді / facebook.com/AntarcticCenter

      На антарктичну станцію "Академік Вернадський", де працюють українські полярники, прийшов імператорський пінгвін.

      Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці опублікував фото незвичного гостя.

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      Українська дослідниця Оксана Савенко написала, що іноді в Антарктиді буває сумно, але такі ситуації дуже підбадьоюють.

      Сьогодні вперше за зимівлю до нас у гості завітав імператорський пінгвін,
      – додала вона.

      пінгвін антрактида
      Пінгвін завітав до українців вперше/ Фото: Оксана Савенко

      пінгвін антрактила
      Пінгвін підбадьорив дослідників/ Фото: Оксана Савенко

      пінгвін антрактида
      Пінгвін з друзями в Антарктиді/ Фото: Оксана Савенко

      Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією

      Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цієї задачі підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Світ тварин Наука
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