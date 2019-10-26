Імператорський пінгвін завітав до українських полярників в Антарктиді: неймовірні фото

На антарктичну станцію "Академік Вернадський", де працюють українські полярники, прийшов імператорський пінгвін.

Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці опублікував фото незвичного гостя.

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Українська дослідниця Оксана Савенко написала, що іноді в Антарктиді буває сумно, але такі ситуації дуже підбадьоюють.

Сьогодні вперше за зимівлю до нас у гості завітав імператорський пінгвін,

– додала вона.



Пінгвін завітав до українців вперше/ Фото: Оксана Савенко



Пінгвін підбадьорив дослідників/ Фото: Оксана Савенко



Пінгвін з друзями в Антарктиді/ Фото: Оксана Савенко

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією



Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цієї задачі підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.