Не называть войну войной для России больше нет смысла. Она сама признала, что целью второго этапа боевых действий является захват всего Донбасса и Юга Украины.

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Сегодня командование российских мародеров, насильников и убийц признало, что целью "второго этапа" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация Востока и Юга Украины. Империализм как он есть,

– отметили в Минобороны.

Как россияне разоблачили себя

Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил, что их армия должна захватить Юг Украины и Донбасс . Это даст россиянам выход на сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Дальше оккупанты хотят продвигаться в Приднестровье, потому что там традиционно "ущемляют русскоязычное население". То есть следующей, на кого Москва будет сбрасывать ракеты, может стать Молдова.

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