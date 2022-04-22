Не називати війну війною для Росії більше немає сенсу. Адже вона сама визнала, що метою другого етапу бойових дій є захоплення всього Донбасу та Півдня України.

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Сьогодні командування російських мародерів, ґвалтівників і вбивць визнало, що метою "другого етапу" війни є не перемога над міфічними нацистами, а просто окупація Сходу та Півдня України. Імперіалізм, як він є,

– зазначили в Міноборони.

Як росіяни викрили себе

Виконувач обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив, що їхня армія має захопити Південь України та Донбас. Це дасть росіянам вихід на сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Далі окупанти хочуть просуватися у Придністров'я, бо там традиційно "утискають російськомовне населення". Тобто наступною, на кого Москва скидатиме ракети, може стати Молдова.

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