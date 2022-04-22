Андрій Єрмак наголосив, що такими загарбницькими планами росіяни прагнуть тиснути на Україну в економічному плані. Однак задуми окупантів часто руйнуюся, те саме може статися і з планом захоплення Донбасу і Півдня.

Нагадаємо Не лише Донбас: російське командування заявило, що планує захопити й цілий Південь України

Україна має сценарії захисту

Голова Офісу Президента наголосив, що Україна буде оборонятися і має сценарії власного захисту. І таким чином може навіть зруйнувати загарбницькі плани.

У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу,

– наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак наголосив, що ми воюємо за свободу. Саме тому ми обов'язково переможемо.

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