Январские поставки электроэнергии из Беларуси стабилизировали украинскую энергосистему, которая до сих пор находится в критическом состоянии из-за катастрофического дефицита угля на складах ТЭС.

"Если бы не было импорта из Беларуси, то в Украине были бы веерные отключения электроэнергии, – сказал народный депутат Остап Шипайло, выступая на заседании комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ в среду в Киеве.

По его словам, запрет поставок электроэнергии из Беларуси нецелесообразно, поскольку это решение будет на руку отдельным компаниям, которые имеют значительное влияние на украинском энергорынке.

"Что мы хотим? Помочь монополисту сохранить высокие цены на электроэнергию?", – подчеркнул Шипайло.

В свою очередь, глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус уточнил, что именно белорусская электроэнергия помогла Украине избежать блэк-аута 18 – 19 января 2021 года.

Кроме того, он сообщил, что на белорусский импорт приходится не более 3 – 5% от энергопотребления в Украине, поэтому отсутствует зависимость от зарубежного поставщика и поддерживается конкуренция на украинском энергорынке.

"Но у нас есть один внутренний производитель, который один добывает около 90% угля. Мы не должны попасть в зависимость ни от внешнего, ни от внутреннего поставщика, если это одна компания", – подчеркнул Герус.

По его мнению, импорт электроэнергии позволяет избежать зависимости украинской энергосистемы от внутреннего монополиста. "Это вопрос конкурентного функционирования рынка", – резюмировал глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ.